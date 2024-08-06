Кам’янське заполонили аномальні “хмари” мошкари (ВІДЕО)

Жителі Кам’янського помітили в одному із парків “хмари” мошкари. Тисячі, якщо не сотні тисяч комах, роїлися на центральній алеї. Відеодокази публікують в місцевих телеграм-каналах.
Причини появи такої кількості комах невідомі. Кам’янчани припускають, що бабине літо почалося раніше, тому тисячі мошок заполонили вулиці міста, або причиною є річка зі стоячою зеленою водою, де могла завестися мошкара.
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