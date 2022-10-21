Кам’яні лавки та 640 паль: як майже 100 років тому виглядала «Озерка» у Дніпрі (ФОТО)

«Озерка» - один із найбільших та найпопулярніших ринків Дніпра. Тут можна купити все: від м'яса до шпильки для волосся. Щодня сюди приходять трудиться тисячі продавців, вантажників, і стільки ж покупців. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав базар майже сто років тому.

У 1885 році влада Дніпра ухвалила на Озерній площі розмістити кілька дерев’яних лавок для торгівлі м’ясом. Із цього почалася історія головного ринку міста. У 1890 році Міська Дума остаточно вирішила розмістити тут ринок.

Вже за перші 15 років свого існування «Озерка» стала одним із найбільших ринків міста, обігнавши навіть Троїцький базар.

На початку 1890-х тут вирішили звести кам’яні лавки для торговців, але збудували їх лише до 1903 року, а 1907 року на «Озерці» вже були кам’яні двоповерхові лавки. Нарівні з ними облаштовували дерев’яні. У 1910 році влада вирішила, що базар потребує критого павільону. Але збудували його лише через 50 років.

Приблизно в цей час міста, і зокрема «Озерка», пережили одну з найсильніших повеней за історію Дніпра. Пройшла злива затопила всі лави, місцями вода доходила майже до двох метрів, продавці втратили товар, а щоб не потонути – вони вилазили на дах лавок.

У 1920-х роках місце торгівлі стало називатися «Центральним колгоспним ринком», а 1964-го тут провели першу реконструкцію. Тут нарешті облаштували критий павільйон і тоді вважався одним із найбільших на території всієї країни.

Оскільки там, де зараз знаходиться ринок до появи було озеро, то для будівництва павільйону не закладали «звичайний» фундамент – ґрунт не дозволяв, а забили 640 залізобетонних паль, деякі з них йшли під землю на 18 метрів.

А в самій будівлі для зручності покупців було встановлено понад тисячу світильників. На критому ринку працювало кілька буфетів, стояли автомати з водою, а продавці могли зберігати свій товар у холодильниках на складі. Щоб було легше підняти товар на другий поверх – у будівлі працювало два вантажні ліфти.

Згодом будівля змінилася, але тут, як і раніше, продають все: від молочки та м’яса до весільних суконь та газет. Сам ринок – так само один із найпопулярніших у Дніпрі.

фото: група «Ностальгія по Дніпру»

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