Календар Великого посту 2023: коли починається і що можна їсти

З 27 лютого у православних християн розпочинається Великий піст. Він триватиме до 15 квітня, включно і закінчиться Великодньою неділею, коли кожен, хто поститься, може розговітись. Його суть полягає не лише в обмеженнях їжі, але в духовному очищені, час потрібно витратити на те, щоб переоцінити свої дії та перемогти свої слабкі сторони. Для тих, хто хоче дотримуватись посту в цьому році журналісти Dnepr.info зробили спеціальний календар.

Великий пііст є нагадуванням про 40-денне перебування Христа у пустелі, він відповідно триває 40 днів, плюс до нього додається піст на Страсний тиждень.

Кожен з 7 тижнів посту присвячений якійсь події чи святому. Перші та останні дні посту вважаються найскладнішими, оскільки є найсуворішими і в ці дні потрібно повністю відмовитись від їжі. У інші дні посту є лише обмеження у їжі, але бувають і послаблення.

Під час Великого посту дозволяється їсти: фрукти та овочі у будь -якій формі, макарони, бобові та каші з круп на воді та без олії. Дозволено їсти горіхи, сушені фрукти, насіння, продукти із сої, житній хліб та гриби, мед, гіркий шоколад, халву, варення, козинакі. Дозволено пити чаї, компоти, квас та кисіль.

Під час дотримання посту, важливо знати, що сухоїдіння – це коли йому дозволяється їсти їжу без попередньої термічної обробки, тобто у сирому вигляді.

1 тиждень посту – з 27 лютого по 5 березня

Цей тиждень присвячений Тріумфу Православ’я. У понеділок потрібно повністю відмовитись від їжі. Сухоїдіння дозволено з вівторка по п’ятницю, на вихідні дозволені гарячі страви з вершковим маслом та трохи алкоголю – вино.

2-6 тижнів після від 6 березня по 9 квітня

Другий тиждень присвячений Григорію Палами, третій носить назву «Хрестопоклонний», четвертий тиждень присвячений преподобному Іоану Лесвічнику, п’ята седмиця посту присвячена Марії Єгипетській, шостий – входу Господньому в Єрусалим.

У понеділок, середу та п’ятницю на цих тижнях дозволена лише сухоїдіння. У вівторок та четвер – гаряча їжа без олії, у вихідні з маслом, також можна випити трохи вина.

7 тиждень посту – з 10 по 15 квітня

Він також називається Страсним або Великоднем тижнем. Весь тиждень потрібно їсти лише термічно не оброблені продукти. 14 квітня, у Страсну п’ятницю, слід повністю відмовити від їжі та пити лише воду. У суботу, 15 квітня не можна пити вино (в інші суботи Великого посту можна).

Під час посту є кілька «рибних» днів, коли можна їсти морепродукти. Це 7 квітня – Благовіщення, 8 квітня – Лазарева субота, 9 квітня – Вербна неділя.

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