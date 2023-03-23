Календар абітурієнта 2023: дати реєстрації, основних та додаткових сесій НМТ

З'явився розклад головних подій пов'язаних з НМТ для випускників.

У ГумДепі опублікували календар для випускників 2023 року. Цього року 11-класники знову складатимуть Національний мультипредметний тест.

Які предмети складатимуть випускники

НМТ складається із завдань з трьох предметів. Обов’язкових – українська мова та математика, та одного додаткового, який обрав випускник – історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія.

У тесті буде 30 завдань з української мови, 22 – з математики. З додаткових предметів: історія – 30, іноземна мова – 32, фізика – 20, біологія та хімія – 30. Тестування відбуватиметься протягом одного дня. На написання дається 180 хвилин.

Так, уже через тиждень розпочнеться реєстрація на НМТ-2023, яка триватиме до 3 травня. Основну сесію проведуть з 5 до 23 червня. Додаткову: 11-24 липня. Зареєструватися на додаткову можуть тільки ті, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній. Реєстрація на додаткову сесію НМТ триватиме з 5 по 12 червня.

Більш детальніше:

Нагадаємо, з 20 березня в Дніпрі розпочалися безкоштовні курси з підготовки до НМТ. Майбутнім абітурієнтам допоможуть підготуватися до іспитів з української мови, історії та математики, а також іноземної мови, хімії, біології та фізики.

Нещодавно оприлюднили демонстраційні тести з іноземної мови та історії України. Перевірити себе зможуть не тільки школярі, які планують складати іспити цього року, а й їхні батьки та всі, хто хоче це зробити.

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