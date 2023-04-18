Каламутна вода з-під крану в Дніпрі: чи варто хвилюватися

У Дніпрі з-під кранів може текти каламутна вода.

Уже п’ятий день в річці Дніпро росте рівень води, через весняне водопілля та скидання води на каскаді водосховищ. Мешканців Дніпра попередили про каламутну воду з-під крану і розповіли чи впливає це на її якість.

Як зазначили в Дніпроводоканалі, внаслідок масштабної повені та значного підвищення рівня води в річці Дніпро, є незначне погіршення якісних показників води, яка тече з кранів у нашому місті. Рідина може бути каламутною та трохи забарвленою.

Утім, вона поки що відповідає всім санітарно-гігієнічним показникам, тобто придатна до використання. Якщо ситуація зміниться та вода стане непридатною до споживання, то про це повідомлять додатково.

Нагадаємо, уже котрий день міста, які знаходяться на руслі річки Дніпро, потерпають від підтоплень та паводків. Зокрема, у Дніпрі затопило пляжі, храми та прибережні території. Раніше голова облради Микола Лукашук прокоментував чутки про значне погіршення якості води на Дніпропетровщині.

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