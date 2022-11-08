Кабмін скасував ввізне мито і ПДВ на генератори та обігрівачі

Кабінет міністрів України скасував ввізне мито та податок на додану вартість на генератори, обігрівачі та акумулятори.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Це важливо, щоб зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом та теплом, задовольнити попит населення, а також знизити ціни на відповідну продукцію”, – зазначив прем’єр-міністр.

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