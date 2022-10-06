Йшли першими: дніпровські десантники розповіли, як звільняли Лиман

Дніпровські десантники Січеславської бригади були тими, хто першими заходили в Лиман і змусили росіян звідти втекти.

Бійці розповідають, що було надзвичайно важко, бій тривав майже тиждень. Ворог насипав по ним із артилерії. Одного разу доводилося майже добу втискатися в землю і терпіти прильоти по їх позиціям. Проте після того вони підіймалися, і змушувати боятися вже окупантів.

Січеславські десантники давали дорогу українській армії, вони першими заходили та штурмувати позиції. Потім в місто заходила піхота.

Виїжджаємо і зустрічаємо противника в лоб, – розповідає один з військових у сюжеті ТСН.

Після надважких боїв, бійцям вдалося не тільки витіснити ворога на інші позиції, а й оточити його з трьох сторін. Військові кажуть, що після такого натиску зі сторони українських сил, росіяни вже не хотіли битися, а втікали стрімголов.

Зазначимо, що Лиман важливе місто, адже повернення його під контроль Україні, відкриває дорогу до деокупації Луганщини. Нагадаємо, про те, що українські бійці прорвали оборону росіян в Лимані стало відомо 1 жовтня. Пізніше мінубивства росії заявили про те, що вивели звідти війська.

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