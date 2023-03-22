Йому нещодавно виповнилося 30: загинув солдат із Кам’янського

Про це повідомляє міськрада Кам’янського.
Артем Халімон народився 28 січня 1993 року у Дніпродзержинську. 2011 року закінчив ДХТТ. Працював на ПрАТ «Дніпровагонмаш».
15 березня минулого року призваний з мобілізації.
У нього залишилися дружина, мати та сестра.
Артема поховають 22 березня на Алеї Героїв у Кам’янському.
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