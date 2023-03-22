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Йому нещодавно виповнилося 30: загинув солдат із Кам’янського

Сьогодні 10:00
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Молодший солдат Артем Халімон загинув 17 березня у боях на Луганщині.

Новости Днепра про Йому нещодавно виповнилося 30: загинув солдат із Кам'янського

Про це повідомляє міськрада Кам’янського.

Артем Халімон народився 28 січня 1993 року у Дніпродзержинську. 2011 року закінчив ДХТТ. Працював на ПрАТ «Дніпровагонмаш».

15 березня минулого року призваний з мобілізації.

У нього залишилися дружина, мати та сестра.

Артема поховають 22 березня на Алеї Героїв у Кам’янському.

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