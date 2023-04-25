Йому назавжди 29: загинув Захисник із Кам’янського Богдан Ліщенко

Під час виконання бойового завдання його серце не витримало. Чоловіку назавжди залишиться 29 років.
У воїна залишились дружина, донька, батьки, два брати та сестра. Про це стало відомо з публікації мера Кам’янського.
Богдан народився у Кам’янському. У 2013 році закінчив Дніпродзержинський енергетичний технікум. З 2016 року перебував на контракті у Збройних Силах України, був учасником АТО/ООС.
Після кремації прощання з воїном відбудеться 25 квітня о 10:30 за адресою: бульвар Незалежності, 1. Поховають Богдана об 11:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.
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