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Йому назавжди 29: загинув Захисник із Кам’янського Богдан Ліщенко

Сьогодні 08:00
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6 квітня на Харківському напрямку загинув старший солдат із Кам’янського Богдан Ліщенко.

Серце не витримало: загинув Захисник із Кам’янського Богдан Ліщенко

Під час виконання бойового завдання його серце не витримало. Чоловіку назавжди залишиться 29 років.

У воїна залишились дружина, донька, батьки, два брати та сестра. Про це стало відомо з публікації мера Кам’янського.

Богдан народився у Кам’янському. У 2013 році закінчив Дніпродзержинський енергетичний технікум. З 2016 року перебував на контракті у Збройних Силах України, був учасником АТО/ООС.

Після кремації прощання з воїном відбудеться 25 квітня о 10:30 за адресою: бульвар Незалежності, 1. Поховають Богдана об 11:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

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