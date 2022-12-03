“Йолка” буде: у Дніпрі замість живої ялинки до Нового року прикрасять кипарисовик
“Йолка” буде: у Дніпрі замість живої ялинки до Нового року прикрасять кипарисовик
Сьогодні 14:59
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Святкова ялинка буде, але в дніпровському ботсаду.
Як розповіли співробітники ботанічного саду ДНУ, у місті таки буде новорічна ялинка. Цього року знову прикрасять кипарисовик Лавсона на Самшитовій алеї.
Як і минулого року, прикрашати кипарисовик будуть відвідувачі. 18 грудня вхід на територію ботсаду – безкоштовний. Дніпряни зможуть прогулятися садом, відвідати оранжерею (за додаткову плату) та купити новорічний сувенір, який зробили власними руками співробітники закладу.
Прикраси на ялинку можна приносити з собою або придбати у виставковому павільйоні, де буде проходити виставка-продаж кімнатних рослин та новорічних прикрас. Зігрітися чаєм можна буде на першому поверсі.
Цього року відвідувачі ботсаду знову можуть приносити корм для пташок і білочок. Підійде несолоне та несмажене насіння соняшника або гарбуза, пшениця, вівсо, просо. Можна взяти з собою горіхи, сухофрукти чи несолоне сало.
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