Його сьогодні проведуть в останню путь: в боях за Україну загинув Захисник з Дніпропетровщини

У березні 2022 року мобілізувався до рядів ЗСУ. Він загинув поблизу населеного пункту Вербове Дніпропетровської області.
Йому було 59 років. Про це повідомляє районна адміністрація Кам’янського.
Без батька та дідуся залишилися дві доньки та онуки. Прощання із Захисником відбудеться 13 січня о 13:00 на площі перед палацом культури та спорту “Металург” у місті Вільногірськ. Поховають воїна на Алеї Слави Вільногірського міського кладовища.
Читайте также:
Автор:
У Дніпрі фіксують нові випадки захворювання на коронавірус.
8 грудня на платформі “СЕТАМ” з’явився лот. На продаж виставили…
У Дніпрі через аварії мешканці кількох вулиць залишилися без світла…
У Дніпрі для переселенців стартувала видача безкошовних гарячих обідів для…