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  • Його сьогодні проведуть в останню путь: в боях за Україну загинув Захисник з Дніпропетровщини

Його сьогодні проведуть в останню путь: в боях за Україну загинув Захисник з Дніпропетровщини

Сьогодні 07:15
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7 січня не стало старшого лейтенанта, командира взводу стрілецької роти ЗСУ Бойко Вадима Віталійовича. Він із гідністю захищав незалежність України.

Новости Днепра про Його сьогодні проведуть в останню путь: в боях за Україну загинув Захисник з Дніпропетровщини

У березні 2022 року мобілізувався до рядів ЗСУ.  Він загинув поблизу населеного пункту Вербове Дніпропетровської області. 

Йому було 59 років. Про це повідомляє районна адміністрація Кам’янського.

Без батька та дідуся залишилися дві доньки та онуки. Прощання із Захисником відбудеться 13 січня о 13:00 на площі перед палацом культури та спорту “Металург” у місті Вільногірськ. Поховають воїна на Алеї Слави Вільногірського міського кладовища.

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Новости Днепра про Його сьогодні проведуть в останню путь: в боях за Україну загинув Захисник з ДніпропетровщиниУкраїнська Новости Днепра про Його сьогодні проведуть в останню путь: в боях за Україну загинув Захисник з ДніпропетровщиниРусский

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