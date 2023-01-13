Його сьогодні проведуть в останню путь: в боях за Україну загинув Захисник з Дніпропетровщини

7 січня не стало старшого лейтенанта, командира взводу стрілецької роти ЗСУ Бойко Вадима Віталійовича. Він із гідністю захищав незалежність України.

У березні 2022 року мобілізувався до рядів ЗСУ. Він загинув поблизу населеного пункту Вербове Дніпропетровської області.

Йому було 59 років. Про це повідомляє районна адміністрація Кам’янського.

Без батька та дідуся залишилися дві доньки та онуки. Прощання із Захисником відбудеться 13 січня о 13:00 на площі перед палацом культури та спорту “Металург” у місті Вільногірськ. Поховають воїна на Алеї Слави Вільногірського міського кладовища.

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