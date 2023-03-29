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Його обличчя розірвало уламками: в Дніпрі рятують пораненого бійця

Сьогодні 09:00
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53-річний боєць пам'ятає лише вибух снаряду, спалах.

Новости Днепра про Його обличчя розірвало уламками: в Дніпрі рятують пораненого бійця

З Краматорська його доставила до Дніпра, прямо в реанімацію Мечникова.
 
Дуже постраждали очі, у нього опіки дихальних шляхів, проникне поранення грудної клітки, поранення черевної порожнини, ампутували кисть лівої руки. Завдяки лікарям він поступово повертається до тями. Попереду на нього чекає реконструкція обличчя і є шанс врятувати зір.


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Новости Днепра про Його обличчя розірвало уламками: в Дніпрі рятують пораненого бійцяУкраїнська Новости Днепра про Його обличчя розірвало уламками: в Дніпрі рятують пораненого бійцяРусский

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