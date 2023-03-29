Його обличчя розірвало уламками: в Дніпрі рятують пораненого бійця

53-річний боєць пам'ятає лише вибух снаряду, спалах.

З Краматорська його доставила до Дніпра, прямо в реанімацію Мечникова.

Дуже постраждали очі, у нього опіки дихальних шляхів, проникне поранення грудної клітки, поранення черевної порожнини, ампутували кисть лівої руки. Завдяки лікарям він поступово повертається до тями. Попереду на нього чекає реконструкція обличчя і є шанс врятувати зір.



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