Його обличчя розірвало уламками: в Дніпрі рятують пораненого бійця
Його обличчя розірвало уламками: в Дніпрі рятують пораненого бійця
Сьогодні 09:00
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53-річний боєць пам'ятає лише вибух снаряду, спалах.
З Краматорська його доставила до Дніпра, прямо в реанімацію Мечникова.
Дуже постраждали очі, у нього опіки дихальних шляхів, проникне поранення грудної клітки, поранення черевної порожнини, ампутували кисть лівої руки. Завдяки лікарям він поступово повертається до тями. Попереду на нього чекає реконструкція обличчя і є шанс врятувати зір.
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