Його місто бомбили, а він хвалив ворога: у Дніпрі затримали чергового фаната “рузького миру”

У Дніпрі та області піймали чергових прихильників рузького миру.

Мешканець Дніпра після початку повномасштабної війни закликав підтримувати російський режим та зневажав українську армію та владу.

Як повідомили в управлінні СБУ в Дніпропетровській області, мешканець Дніпра після початку війни не приховував від своїх знайомив проросійські погляди. Навпаки, він активно агітував їх щодо підтримки дій ворога на території України.

Зокрема, він глорифікував окупаційні війська та дискредитовував українську владу й Збройні сили України.

Ще одного прихильника рузького миру викрили в Жовтих Водах. Він розміщував пости в соцмережах, в яких підтримував окупацію та заперечував факт збройної агресії проти України. Спілкування в інтернеті з проросійськими активістами надихала його на всебічну підтримку дій ворога. Пости доповнювались власними коментарями зі схваленням проведених незаконних референдумів та глорифікації дій ворожої армії з «визволення Донбасу від нацистів».

Під час обшуків у прихильників росії вилучили техніку, з якої вони здійснювали свою агітаційну діяльність. Обом оголосили про підозру.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: