Його майже півроку вважали зниклим безвісти: на війні загинув боєць із Дніпропетровщини

Бійцю було 38 років. Про це повідомляє Покровська територіальна громада.
Віталій народився 7 листопада 1984 року в селі Олександрівка. Навчався у Покровській середній школі з 1991 по 2000 роки. Потім Захисник продовжив навчання у ВПУ №75 за спеціальністю технік-механік. Трудову діяльність розпочав у Покровському райавтодорі. Згодом переїхав у місто Маріуполь, де працював на МК “Азовсталь” водієм. Після одруження переїхав жити до міста Дніпро та працював водієм в ТОВ “Транс”.
У квітні 2022 року Віталій Олександрович добровільно став на захист Батьківщини. Захищав Україну у складі стрілецької роти, був кулеметником.
Читайте також:
Автор:
12-го липня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу…
13 та 14 липня у Дніпрі трамваї №18, №19 та…
Нікопольщина знову потрапила під обстріл ворога. Окупанти поцілили по одній…
У соціальних мережах опубліковано рейтинги найтривожніших регіонів України з початку…