Його майже півроку вважали зниклим безвісти: на війні загинув боєць із Дніпропетровщини

Трагедія сталась під час виконання бойового завдання в Донецькій області. До цього часу чоловіка 5 місяців вважали зниклим безвісти.

Бійцю було 38 років. Про це повідомляє Покровська територіальна громада.

Віталій народився 7 листопада 1984 року в селі Олександрівка. Навчався у Покровській середній школі з 1991 по 2000 роки. Потім Захисник продовжив навчання у ВПУ №75 за спеціальністю технік-механік. Трудову діяльність розпочав у Покровському райавтодорі. Згодом переїхав у місто Маріуполь, де працював на МК “Азовсталь” водієм. Після одруження переїхав жити до міста Дніпро та працював водієм в ТОВ “Транс”. У квітні 2022 року Віталій Олександрович добровільно став на захист Батьківщини. Захищав Україну у складі стрілецької роти, був кулеметником.

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