Його ім’ям назвали астероїд та згадували в Біблії: у Дніпрі зазнімкували птаха з ефектним чубчиком
Його ім’ям назвали астероїд та згадували в Біблії: у Дніпрі зазнімкували птаха з ефектним чубчиком
Сьогодні 11:22
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У Дніпрі зазнімкували цікавого птаха.
Мова йде про одуда – птаха з довгим дзьобом та ефектним чубчиком. Відразу кількох пернатих сфотографували в Дніпрі.
Одуд – досить невеликий яскраво забарвлений птах із довгим вузьким дзьобом і чубчиком, що розкривається у вигляді віяла. Ці пернаті часто зустрічаються в нашому регіоні, але підійти до них близько важко – одуди не люблять перебувати поруч з людьми, тому відразу тікають.
Однак, за давньою народною традицією, люди оберігали одуда. Він дуже корисний, тому що знищує багато шкідливих комах, а також розважає людей своїм мелодійним співом.
До речі, одуд спрадавна згадується в різних літературних джерелах, у тому числі й священних писаннях — Корані та Біблії. На честь цього виду птахів також названо астероїд 8586 Епопс. Одуд був священним птахом у Стародавньому Єгипті, був зображений на стінах пірамід і храмів.
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