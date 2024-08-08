Його ім’ям назвали астероїд та згадували в Біблії: у Дніпрі зазнімкували птаха з ефектним чубчиком

У Дніпрі зазнімкували цікавого птаха.

Мова йде про одуда – птаха з довгим дзьобом та ефектним чубчиком. Відразу кількох пернатих сфотографували в Дніпрі.

Одуд – досить невеликий яскраво забарвлений птах із довгим вузьким дзьобом і чубчиком, що розкривається у вигляді віяла. Ці пернаті часто зустрічаються в нашому регіоні, але підійти до них близько важко – одуди не люблять перебувати поруч з людьми, тому відразу тікають.

Однак, за давньою народною традицією, люди оберігали одуда. Він дуже корисний, тому що знищує багато шкідливих комах, а також розважає людей своїм мелодійним співом.