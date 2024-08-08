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  • Його ім’ям назвали астероїд та згадували в Біблії: у Дніпрі зазнімкували птаха з ефектним чубчиком

Його ім’ям назвали астероїд та згадували в Біблії: у Дніпрі зазнімкували птаха з ефектним чубчиком

Сьогодні 11:22
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У Дніпрі зазнімкували цікавого птаха.

Новости Днепра про Його ім'ям назвали астероїд та згадували в Біблії: у Дніпрі зазнімкували птаха з ефектним чубчиком

Мова йде про одуда – птаха з довгим дзьобом та ефектним чубчиком. Відразу кількох пернатих сфотографували в Дніпрі. 

Одуд – досить невеликий яскраво забарвлений птах із довгим вузьким дзьобом і чубчиком, що розкривається у вигляді віяла. Ці пернаті часто зустрічаються в нашому регіоні, але підійти до них близько важко – одуди не люблять перебувати поруч з людьми, тому відразу тікають.
 
Однак, за давньою народною традицією, люди оберігали одуда. Він дуже корисний, тому що знищує багато шкідливих комах, а також розважає людей своїм мелодійним співом. 
 
До речі, одуд спрадавна згадується в різних літературних джерелах, у тому числі й священних писаннях — Корані та Біблії. На честь цього виду птахів також названо астероїд 8586 Епопс. Одуд був священним птахом у Стародавньому Єгипті, був зображений на стінах пірамід і храмів.
 

Новости Днепра про Його ім'ям назвали астероїд та згадували в Біблії: у Дніпрі зазнімкували птаха з ефектним чубчиком

Новости Днепра про Його ім'ям назвали астероїд та згадували в Біблії: у Дніпрі зазнімкували птаха з ефектним чубчиком

 

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Новости Днепра про Його ім'ям назвали астероїд та згадували в Біблії: у Дніпрі зазнімкували птаха з ефектним чубчикомУкраїнська

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