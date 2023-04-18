“Його більше з нами немає”: на війні загинув відомий рок-гітарист з Дніпропетровщини

Про це повідомляють у Facebook на сторінці гурту.
Сам він із Кам’янського Дніпропетровської області, був гітаристом гурту SilverTown. Наприкінці 2022 року військовий отримав поранення, але після реабілітації повернувся на фронт.
Вчора, 17 квітня, Андрій не вийшов на зв’язок. Як виявилося пізніше, “Монах” був смертельно поранений.
“Вчора Андрій не вийшов на звʼязок, його більше з нами немає. Він отримав смертельне поранення. Подробиць і деталей поки ми не знаємо. Сказати що це важка втрата для кожного з нас, це не сказати нічого! Він був чи не єдиним у колективі хто з 15 років, коли потрапив на репетицію свого першого гурту PitStop, крізь усе життя і до останнього тримав той юнацький максималізм і ентузіазм, той дитячий вогонь в очах і безумовну віру в музичне майбутнє своє і свого гурту”, – наголошується у повідомленні.
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