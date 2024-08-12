Його бачив кожен: де у Дніпрі знаходиться будинок, що дав назву вулиці

Кожен, хто хоч раз користувався трамваєм у Дніпрі, напевно, проїжджав цей старовинний і вже дуже непримітний будинок у самому серці міста. Триповерхова будівля неподалік ЦУМу більш відома тим, що біля її стін щодня збираються торговці і продають будь-що: від насіння і горішків до телефонів і квітів.

Журналісти dnepr.info дізналися історію старовинного, але малопомітного будинку в центрі Дніпра, який, напевно, бачив кожен мешканець.

Понад 150 років тому цей будинок на Центральній вулиці вважався одним із найбільших та найголовніших будівель на цій території. Перший будинок на ділянці було збудовано у 1792 році. Він був дерев’яний і згорів під час масштабної пожежі у 1855 році. Тоді на його місці з’явився 2-поверховий будинок з високим цоколем. Власником його значився Петро Кулабухов – голосний Міської Думи, і з 1877 по 1885 роки – міський голова Катеринослава.

Його правління відрізнялося тим, що міський голова легко ставився до бюджету населеного пункту, не вів звітності, не проводив жодних реформ. Майже єдине, чим запам’ятався Кулабухов на посаді міського голови – створенням скверу перед своїм будинком. Тоді це був двоквартальний бульвар із офіційною назвою «Новий», але в народі його називали «Кулабухівський», а потім просто «Центральний». Незабаром остання назва «перейшла» і до площі. Тепер так називається вулиця.

Сини Кулабухова продали будинок купцю Джигіту. У 1910 році в будівлі розміщувався готель, друкарня та меблевий магазин, кілька майстерень.

У 1920-х роках будинок був націоналізований і в ньому розмістився склад, згодом його переобладнали на комунальну квартиру.

Після звільнення Дніпра в 1943 році від будівлі залишилися тільки стіни, що вигоріли. Але вже до 1947 року будівля була відновлена ​​і до неї надбудовано ще один поверх. З того часу у його стінах розміщуються різні контори.

фото: блог А. Костюка

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