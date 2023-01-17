Йде циклон з Африки: у Дніпрі на Водохреща прогнозують аномальну спеку

Уже післязавтра в Україні святкуватимуть Водохреща. Хоча за традицією, у цей день зазвичай сильні морози, проте цього року буде аномальна спека.
За словами українських синоптиків, найближчими днями до Європи навідаються теплі повітряні маси. Через це найближчими днями буде тепло.
В Україні очікується потепління до +8 …. +10 тепла. У Дніпрі на Водохреща прогнозують до +9 тепла. Тому традиційного купання в крижаній воді не буде.
Після 19 січня температура повітря знову почне падати.
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