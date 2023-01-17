Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Йде циклон з Африки: у Дніпрі на Водохреща прогнозують аномальну спеку

Сьогодні 15:04
просмотров

У Дніпрі найближчими днями буде тепло.

Новости Днепра про Йде циклон з Африки: у Дніпрі на Водохреща прогнозують аномальну спеку

Уже післязавтра в Україні святкуватимуть Водохреща. Хоча за традицією, у цей день зазвичай сильні морози, проте цього року буде аномальна спека.

За словами українських синоптиків, найближчими днями до Європи навідаються теплі повітряні маси. Через це найближчими днями буде тепло.

В Україні очікується потепління до +8 …. +10 тепла. У Дніпрі на Водохреща прогнозують до +9 тепла. Тому традиційного купання в крижаній воді не буде.

Після 19 січня температура повітря знову почне падати.

Новости Днепра про Йде циклон з Африки: у Дніпрі на Водохреща прогнозують аномальну спеку

Читайте також:

Новости Днепра про Йде циклон з Африки: у Дніпрі на Водохреща прогнозують аномальну спекуУкраїнська Новости Днепра про Йде циклон з Африки: у Дніпрі на Водохреща прогнозують аномальну спекуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі комунальники розповіли, що в жодному разі не можна змивати в унітаз
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:05
    У Дніпрі комунальники розповіли, що в жодному разі не можна змивати в унітаз

    Дуже корисна інформація!

    Мінус ще один Пушкін: у Дніпрі популярне кафе змінило скандальну назву
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:07
    Мінус ще один Пушкін: у Дніпрі популярне кафе змінило скандальну назву

    У Дніпрі популярне кафе змінило назву, після палких суперечок в…

    69 годин: рятувальники завершили розбирати завали на місці ракетного удару у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:51
    69 годин: рятувальники завершили розбирати завали на місці ракетного удару у Дніпрі

    14 січня російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

    У мережі розповіли історію чоловіка, який світив ліхтариком з вікна зруйнованої квартири у Дніпрі: вже втретє втратив все
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:03
    У мережі розповіли історію чоловіка, який світив ліхтариком з вікна зруйнованої квартири у Дніпрі: вже втретє втратив все

    Чоловік, який світив ліхтариком з квартири на останньому поверсі зруйнованого…

    Наверх