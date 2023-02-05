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Із сигналами повітряної тривоги: як минула ніч на Дніпропетровщині

Сьогодні 08:45
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Про те, як минула ніч у Дніпропетровській області, розповів Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

Новости Днепра про Із сигналами повітряної тривоги: як минула ніч на Дніпропетровщині

За його словами, незважаючи на сигнали повітряної тривоги, ніч в громадах області минула спокійно – без ворожих обстрілів.

Також Лукашук додав, що перша половина дня на Дніпропетровщині сьогодні має пройти без відключень електроенергії.

Мирної неділі, – зазначив голова Дніпропетровської облради.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі розповсюдили фейк про новий наступ рф на цих вихідних.

Також читайте: на Дніпропетровщині збирають банкноти старого зразка, щоб допомогти ЗСУ.

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Новости Днепра про Із сигналами повітряної тривоги: як минула ніч на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Із сигналами повітряної тривоги: як минула ніч на ДніпропетровщиніРусский

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