Із сигналами повітряної тривоги: як минула ніч на Дніпропетровщині

За його словами, незважаючи на сигнали повітряної тривоги, ніч в громадах області минула спокійно – без ворожих обстрілів.
Також Лукашук додав, що перша половина дня на Дніпропетровщині сьогодні має пройти без відключень електроенергії.
Мирної неділі, – зазначив голова Дніпропетровської облради.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі розповсюдили фейк про новий наступ рф на цих вихідних.
Також читайте: на Дніпропетровщині збирають банкноти старого зразка, щоб допомогти ЗСУ.
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