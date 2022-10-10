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Із Дніпра витягли тіла двох рибаків у легковому автомобілі

Сьогодні 08:00
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Двоє чоловіків у Запорізькій області поїхали рибалити на річку Дніпро та зникли. Рибалок шукали кілька днів.

Новости Днепра про Із Дніпра витягли тіла двох рибаків у легковому автомобілі

57-річний та 58-річний чоловіки поїхали на автомобілі одного з них рибалити на річку Дніпро. Вони востаннє виходили на зв’язок зі своїм товаришем 20 вересня. Чоловіки були нетверезі. 3 жовтня їхні дружини заявили про зникнення та рибалок почали шукати. Тіла чоловіків знайшли в легковику, який витягли з річки.

Поліцейські встановили, що смерть чоловіків була нещасним випадком. Вони випивали у машині, автівка на швидкості з’їхала річку. Рибалок заблокувало у легковику, вони не змогли відчинити двері та вибратися з пастки.

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