Івана-Купала 2024: нова дата свята, традиції і що обов’язково потрібно зробити

У ніч із 23 на 24 червня відзначається свято Івана Купали. Наші пращури поклонялися богу Купала, який був покровителем плодоношення та цвітіння, відзначали свято в день літнього сонцестояння. Але після прийняття християнства у свята з'явилася нова «назва» - на честь святого Іоанна Хрестителя, але язичницьке коріння в ньому залишилося.

Журналісти dnepr.info дізналися про традиції свята Купали, чому його дата весь час змінювалась і що обов’язково потрібно зробити цього дня.

Коли відзначаємо

Відомо, що свято Івана Купала відзначали ще з VI ст. н.е. Після ухвалення християнства свято стали потроху заміщати церковним – різдвом Іоанна Хрестителя. У XVIII язичницьких традиціях церква намагалася заборонити і частково це вдалося – на початку ХХ століття язичницькі обряди стали зникати, але частина традицій збереглася.

З ухваленням юліанського календаря дата святкування Івана Купала зрушила на тиждень і відзначати його стали 6 липня. Але після переходу на новоюліанський календар, Різдво Іоанна Хрестителя змістилося на 13 днів, а з ним і свято Івана Купали. Таким чином, у 2024 році свято відзначатимемо по-новому, у ніч із 23 на 24 червня.

Традиції Івана Купала

Головна традиція свята – нічні народні гуляння та купання. Головний ритуал та традиція дня – купання у водоймах чи лазнях. Приймати водні процедури обов’язково потрібно до заходу сонця. Також треба було вмиватися росою – люди вірили, що у святкову ніч вона стає чудодійною і тому, хто вмиється, ця процедура обіцяє здоров’я протягом року.

У ніч на Івана Купала ходили збирати різні трави, які сушили і потім обкурювали будинки, робили чай. Вважалося, що зібрана на свято трава допомагає швидше вигнати хвороби. Будинок прикрашали різними травами, так, на підвіконня ставили кропиву – вона відганяла відьом та злих духів від будинку. Збирання трав завжди проводили біля лісу, ходити в ліс на свято заборонялося, бо там могла бути нечисть.

Що не можна робити на свято

На Івана Купала не можна було ходити до лісу та спати. До тих, хто лежить у ліжку могла навілатись нечисть, також заборонено було купатися – русалки могли утягти на дно. Заборонялося давати гроші у борг. Наші пращури вірили, що це могло обіцяти проблеми з грошима тому, хто позичає. Не можна було віддавати речі чи піднімати з землі гроші – це все могло притягнути неприємності до будинку.

Легенда про папороть

Зі святом Івана Купала пов’язана легенда про папороть. Вважається, що в ніч свято він розквітає і той, хто знайде квітку знайде і скарб, на нього чекає багатство і щастя. Квітку потрібно знайти обов’язково в лісі, а оскільки у свято вночі заборонялося ходити в ліс, то на його пошук вирушали найсміливіші. Наші пращури вірили, що папороть охороняє нечисть, тому не кожен може її знайти.

Ворожіння на Івана Купала

Багато хто вважає, що стрибання в ніч на Купала через багаття – це схоже на розваги, і є частиною ритуалу або гулянь. Але насправді наші предки вірили, що той, хто стрибне через багаття вище за всіх, той буде весь рік щасливий. Парам, що стрибнули через багаття і не розімкнули при цьому рук, це обіцяє міцний шлюб.

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