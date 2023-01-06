Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Історики Дніпра показали дивних давніх “різдвяних оленів” (ФОТО)

Сьогодні 16:54
просмотров

У Дніпрі показали дивні фігурки давніх тваринок.

Незвичні експонати показали співробітники Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького.

За словами істориків, на площах міст, сіл, на екранах телевізорів перед Різдвом ми бачимо оленів. Ці тварини тягнуть сани Санти, грають головні ролі в кіно та навіть беруть участь в традиційних українських вертепах.

Але так було не завжди.

Принаймні, на археологічних артефактах ми бачимо значне розмаїття, – зазначили в історичному музеї.

Різні тваринки ставали символами свят, хоча і не завжди можна зрозуміти хто де.

Новости Днепра про Історики Дніпра показали дивних давніх

Новости Днепра про Історики Дніпра показали дивних давніх

Новости Днепра про Історики Дніпра показали дивних давніх

А ось ці тваринки трохи схожі на оленів чи то на ослів.

Новости Днепра про Історики Дніпра показали дивних давніх

Новости Днепра про Історики Дніпра показали дивних давніх

Читайте також:

Новости Днепра про Історики Дніпра показали дивних давніх Українська Новости Днепра про Історики Дніпра показали дивних давніх Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Зробили щеплення: у Дніпрі померло 6-місячне немовля
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:29
    Зробили щеплення: у Дніпрі померло 6-місячне немовля

    У четвер, 5 січня, о 19:34 на лінію “102” зателефонували…

    На Дніпропетровщині екс-комунальниця та чоловік з кримінальним минулим звеличували РФ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:26
    На Дніпропетровщині екс-комунальниця та чоловік з кримінальним минулим звеличували РФ

    На Дніпропетровщині затримали фанатів РФ.

    Постамент простояв понад 50 років: як раніше виглядав пам’ятник Ломоносову у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:18
    Постамент простояв понад 50 років: як раніше виглядав пам’ятник Ломоносову у Дніпрі (ФОТО)

    У Дніпрі продовжують прибирати пам'ятники, присвячені людям, які не мають…

    На орбіту вийшов та почав працювати супутник виготовлений в Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:15
    На орбіту вийшов та почав працювати супутник виготовлений в Дніпрі

    Це один із перших супутників сузір'я, яке допомагатиме аграріям у…

    Наверх