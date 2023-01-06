Історики Дніпра показали дивних давніх “різдвяних оленів” (ФОТО)

У Дніпрі показали дивні фігурки давніх тваринок.

Незвичні експонати показали співробітники Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького.

За словами істориків, на площах міст, сіл, на екранах телевізорів перед Різдвом ми бачимо оленів. Ці тварини тягнуть сани Санти, грають головні ролі в кіно та навіть беруть участь в традиційних українських вертепах.

Але так було не завжди.

Принаймні, на археологічних артефактах ми бачимо значне розмаїття, – зазначили в історичному музеї.

Різні тваринки ставали символами свят, хоча і не завжди можна зрозуміти хто де.

А ось ці тваринки трохи схожі на оленів чи то на ослів.

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