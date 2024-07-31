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  • Історія незвичайної книгарні у знесеному «Будинку з атлантами» у Дніпрі

Історія незвичайної книгарні у знесеному «Будинку з атлантами» у Дніпрі

Сьогодні 17:25
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У Дніпрі на місці старовинних будівель часто з'являються нові функціональні комплекси. Так кілька років тому було знесено єдину будівлю у Дніпрі на фасаді якої були унікальні фігури атлантів. Мало хто знає, що поруч із цим будинком за однією і тією ж адресою була ще одна будівля, але набагато меншого розміру. Довгий час на першому поверсі тут розміщалася книгарня.

Новости Днепра про Історія незвичайної книгарні у знесеному «Будинку з атлантами» у Дніпрі

Журналісти dnepr.info дізналися історію будівлі, яка ховалась у тіні «Будинка з атлантами».

Ось уже кілька десятиліть на центральному проспекті мешканці Дніпра можуть спостерігати високу огорожу, за якою начебто має йти будівництво. Раніше на місці цього паркану був старовинний будинок на 5 поверхів. Будівля була побудована в 1880 році, вона вважалася прибутковим будинком, але його родзинкою були статуї атлантів, які начебто тримали на своїх плечах дах будинку.

Новости Днепра про Історія незвичайної книгарні у знесеному «Будинку з атлантами» у Дніпрі

Спочатку фігур було чотири, але після Другої світової війни їх лишилося дві. Тоді ж до триповерхового будинку було прибудовано ще 2 поверхи та будинок став великою комуналкою. Але його ремонтом ніхто не займався і колишній прибутковий будинок потроху руйнувався поки що у 2017 році не було остаточно знесено. До цього майже 20 років будинок стояв порожнім – його мешканців відселили з аварійного житла.

У різні часи у будівлі були різні контори. За часів Катеринослава тут було «Гірське управління», «Адресний стіл».

Будинок, названий у народі «Будинок з атлантами» складався не з одного корпусу, а з двох. Другий його корпус був двоповерховий і на нього чекала аналогічна доля: після Другої світової війни воно перетворилося на комунальний будинок з книгарнею на першому поверсі. У цьому книгарні в середині 1960-х років можна було з-під «підлоги» купити рідкісні видання і навіть грамплатівки із записом іноземних виконавців.

Магазин працював кілька десятиліть і практично до свого закриття його інтер’єр та асортимент, а також можливість купити рідкісну літературу та музичні альбоми – не змінилися.

Згодом фасад невеликого будинку став обсипатися, його ремонтом ніхто не займався і будинок також було знесено, книгарня з’їхала звідси в середині 1990-х років.

Новости Днепра про Історія незвичайної книгарні у знесеному «Будинку з атлантами» у Дніпрі

Планується, що на місці цих двох старовинних будівель буде багатофункціональний комплекс.

фото: А. Волок

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Новости Днепра про Історія незвичайної книгарні у знесеному «Будинку з атлантами» у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Історія незвичайної книгарні у знесеному «Будинку з атлантами» у ДніпріРусский

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