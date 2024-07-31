Історія незвичайної книгарні у знесеному «Будинку з атлантами» у Дніпрі

У Дніпрі на місці старовинних будівель часто з'являються нові функціональні комплекси. Так кілька років тому було знесено єдину будівлю у Дніпрі на фасаді якої були унікальні фігури атлантів. Мало хто знає, що поруч із цим будинком за однією і тією ж адресою була ще одна будівля, але набагато меншого розміру. Довгий час на першому поверсі тут розміщалася книгарня.

Журналісти dnepr.info дізналися історію будівлі, яка ховалась у тіні «Будинка з атлантами».

Ось уже кілька десятиліть на центральному проспекті мешканці Дніпра можуть спостерігати високу огорожу, за якою начебто має йти будівництво. Раніше на місці цього паркану був старовинний будинок на 5 поверхів. Будівля була побудована в 1880 році, вона вважалася прибутковим будинком, але його родзинкою були статуї атлантів, які начебто тримали на своїх плечах дах будинку.

Спочатку фігур було чотири, але після Другої світової війни їх лишилося дві. Тоді ж до триповерхового будинку було прибудовано ще 2 поверхи та будинок став великою комуналкою. Але його ремонтом ніхто не займався і колишній прибутковий будинок потроху руйнувався поки що у 2017 році не було остаточно знесено. До цього майже 20 років будинок стояв порожнім – його мешканців відселили з аварійного житла.

У різні часи у будівлі були різні контори. За часів Катеринослава тут було «Гірське управління», «Адресний стіл».

Будинок, названий у народі «Будинок з атлантами» складався не з одного корпусу, а з двох. Другий його корпус був двоповерховий і на нього чекала аналогічна доля: після Другої світової війни воно перетворилося на комунальний будинок з книгарнею на першому поверсі. У цьому книгарні в середині 1960-х років можна було з-під «підлоги» купити рідкісні видання і навіть грамплатівки із записом іноземних виконавців.

Магазин працював кілька десятиліть і практично до свого закриття його інтер’єр та асортимент, а також можливість купити рідкісну літературу та музичні альбоми – не змінилися.

Згодом фасад невеликого будинку став обсипатися, його ремонтом ніхто не займався і будинок також було знесено, книгарня з’їхала звідси в середині 1990-х років.

Планується, що на місці цих двох старовинних будівель буде багатофункціональний комплекс.

фото: А. Волок

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