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  • “Історія настільки ж сумна, наскільки й цинічна”: мер Дніпра розповів про ситуацію з недобудованим метро і турецьким підрядником-втікачем

“Історія настільки ж сумна, наскільки й цинічна”: мер Дніпра розповів про ситуацію з недобудованим метро і турецьким підрядником-втікачем

Сьогодні 14:47
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У Дніпрі кілька років тому почали будувати нові станції метро - «Центральну», «Театральну» і «Музейну».

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Підрядником була турецька компанія Limak. Коли почалася повномасштабна війна, Limak забрав весь персонал, техніку та документи з будівництва, а недобудовані станції метро законсервували.

Сьогодні стало відомо, що міжнародна польська компанія ILF (що здійснює технічний нагляд за будівництвом підземки) зафіксувала всі порушені підрядником зобовʼязання та надала оцінку незакінченої ним роботи.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Історія настільки ж сумна, наскільки й цинічна. Хоча Limak як підрядник мав відповідальність як за контрактом і міжнародним тендером (який, підкреслюю окремо, схвалювали закордонні партнери, а не Місто), так і за гарантіями, котрі вони надавали європейським банкам. Але в нашій країні такі пригоди з турецькими «партнерами», на жаль, непоодинокі. Безумовно, про недоброчесність і відмову знайти бодай якийсь компроміс вже давно поінформовані Кабмін, Торгово-промислова палата та правоохоронці. На черзі відповідні заяви до посольства Туреччини та міжнародних бізнес-спільнот. Бо наше завдання досягти справедливості в офіційній площині. Дати приклад того, що зневага та байдужість врешті зіграє проти тих, хто їх виявляє, – написав Філатов.

Він зазначив, що місто зараз шукає інші варіанти для підтримки недобудованих Limak тунелів та закінчення робіт у метро – коли для цього буде можливість.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що екстремали пробралися у шахту недобудованого метро у Дніпрі заради відео у Тік-Ток (ВІДЕО).

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