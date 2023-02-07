Історія наймасштабнішого землетрусу в Дніпрі 1977 року: чи можливе повторення

Дніпро та область не є зонами сейсмічної активності, але іноді землетруси все ж таки можуть відчуватися і в нашому місті. Найсильніший був близько 50 років тому. 1977 року в Румунії стався землетрус у зоні Вранча, поштовхи відчули і жителі Дніпра. Почалося все о 21:22 вечора 4 березня, а трясло дома дніпрян майже хвилину. Запам'ятався він тому, що в цей час усі були вдома і відчули, як «тремтять» будівлі.

Особливо землетрус відчувався на верхніх поверхах багатоквартирних будинків. У зоні Вранча підземні поштовхи були з магнітудою 7,5 балів за шкалою Ріхтера, а Дніпрі вони відчувалися на рівні 4 – 5 балів. У будинках містян дзвенів посуд і розгойдувалися люстри, у декого навіть меблі. Тоді у Дніпрі найбільше постраждав нинішній парк Зелений Гай. Старі сходи деформувалися і розкололися і довгий час жителі міста проходили повз ці «наслідки» поки парк не було реконструйовано.

Але найбільш сейсмічно активним у нашій області є місто Кривий Ріг. Там, разом із природним тектонічним компонентом, має місце ще й техногенний. Так, у липні 2010 року техногенний землетрус стався на одній із шахт у Кривому Розі. Підземні поштовхи різної сили були зафіксовані у цьому місті у 2013 році, а також у 2017 році. Але причина їх залишилася невідомою.

Восени 2016 року зону Вранча знову трясло. Поштовхи були потужністю до 7 балів за шкалою Ріхтера. У Дніпропетровській області відлуння землетрусу становило близько 2-3 балів. Такі поштовхи могли розбудити домашніх тварин, а от люди могли їх навіть не помітити.

Ще один невеликий землетрус в області був зафіксований у лютому 2018 року. Тоді поштовхи доходили до 3 балів за шкалою Ріхтера. Найсильніше їх відчули мешканці Кривого Рогу.

Востаннє землетрус фіксували в області у січні минулого року. Поштовхи магнітудою 3,3 бали були у Кривому Розі.

Після вчорашнього землетрусу в Туреччині сьогодні в декількох куточках світу були також зафіксовані підземні поштовхи. За словами сейсмолога Олександра Кендзери, в Україні сильні землетруси, які можуть відчути мешканці Дніпра, генерує в основному зона Вранча. Але землетрус у Туреччині виник у тому самому сейсмоактивному поясі якого належить і наша країна. Тому таке може статися і в нас. В зоні ризику Крим та Одеса.

Під час землетрусу потрібно покинути будівлю, але при цьому заборонено користуватися ліфтом. Якщо вийти немає можливості – потрібно стати у внутрішньому стінному пройомі, або в кутку кімнати, подалі від вікон. Можна навіть заховатись під стіл. Якщо поштовхи застали під час руху в автомобілі – потрібно зупинити машину, відкрити двері та чекати на закінчення землетрусу.

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