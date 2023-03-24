Яка будівля у Дніпрі майже не змінилась з 1840 року: тут влаштовували танці та приймали доленосні рішення (ФОТО)

Старовинні будинки в Дніпрі за все своє «життя» змінили сотні господарів та організацій, які перебували в них. Кожна їхня цеглина зберігає багаторічну історію міста. Проходячи повз, ми багато не помічаємо і часом навіть не здогадуємося, скільки подій відбувалися в цих будівлях.

У 1830-х роках у місті з’явився Англійський клуб. Стати його членом могли лише аристократи, чиновники та купці. У клубі вони грали в карти, курили сигари, спілкувалися, обідали та вечеряли. Іноді у клубі влаштовувалися танці, куди запрошували дам. Своє перше приміщення з’явилося у клубу лише в середині 1940-х років. Це був маєток майора Щербакова, який клуб спершу орендував, а потім і викупив.

До середини 1880-х років будівля стала вже надто маленькою для всіх членів клубу і було ухвалено рішення «перевести» клуб в інше місце. А приміщення перепродали та пристосували під резиденцію губернатора. Це було щось на зразок тимчасового будинку чиновника, доки він перебував на своїй посаді. Другий та третій поверх займав губернатор, на першому була його канцелярія. З того часу будівлю так і прозвали «Будинок губернатора».

Після 1917 року у будівлі спочатку розташовувався місцева Рада робочих депутатів, потім виконавчий комітет міста, трохи згодом колишній будинок губернатора став Будинком вчителя, а ще згодом – Будинком піонерів. Він «протримався» у будівлі найдовше – з 1934 по 1970-й рік, а потім приміщення передали комітету ДТСААФ, після нього – наприкінці 1970-х тут «квартувало» обласне статистичне управління, його змінив проектний інститут і вже під кінець 1980-х років колишній «Будинок губернатора» став потроху занепадати.

Він потребував ремонту, в ньому не було опалення, світла та замків. Посеред міста стояла будівля, де бомжі влаштували собі нічліжку. Будинок міг згоріти будь-якої миті і потроху перетворювався на смітник. Висувались навіть пропозиції знести пам’ятку архітектури. 1997 року будинок викупили та відреставрували. Ось уже кілька років тут знаходиться «Музей історії Дніпра».

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