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Інженери з Дніпра розробили перший український тепловізор для ЗСУ

Сьогодні 13:08
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Компанія NVECTech із Дніпра розробила для воїнів ЗСУ перший український тепловізор Patriot L35. Роботу над ним розпочали ще у 2022 році, після повномасштабного вторгнення РФ.

Новости Днепра про Інженери з Дніпра розробили перший український тепловізор для ЗСУ

Інженери з дніпровської компанії стверджують, що цей тепловізор навіть краще за подібні світові аналоги.

“Інженери створили саме той продукт, який потрібен українським військовим для ведення бойових дій у будь-який час. «Війна спонукала нас зробити щось наше, щось краще за подібні світові аналоги”, – прокоментував директор NVECTech Любомир Гундяк.

Розробники впровадили в Patriot систему блокування «свій-чужий», щоб захистити цінні дані. Якщо тепловізор потрапить до рук окупантів, вони не зможуть скористатися ним без пароля.

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