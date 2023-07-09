Інженери з Дніпра розробили перший український тепловізор для ЗСУ

Інженери з дніпровської компанії стверджують, що цей тепловізор навіть краще за подібні світові аналоги.
“Інженери створили саме той продукт, який потрібен українським військовим для ведення бойових дій у будь-який час. «Війна спонукала нас зробити щось наше, щось краще за подібні світові аналоги”, – прокоментував директор NVECTech Любомир Гундяк.
Розробники впровадили в Patriot систему блокування «свій-чужий», щоб захистити цінні дані. Якщо тепловізор потрапить до рук окупантів, вони не зможуть скористатися ним без пароля.
Читайте також:
Автор:
У суботу, 8 липня, трапилися два смертельних випадки на водоймах…
У понеділок, 10 липня, у Дніпрі дещо зміниться розклад роботи…
У неділю, 9 липня, на вулиці Електричній у Дніпрі сталася…
У неділю, 9 липня, біля автовокзалу в Дніпрі сталася ДТП.…