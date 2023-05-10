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Інженер Vodafone із Дніпра навів російські ракети на Дніпропетровщину

Сьогодні 10:30
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Інженер з Дніпра допомагав росіянам. Йому винесли вирок.

Новости Днепра про Інженер Vodafone із Дніпра навів російські ракети на Дніпропетровщину

Про це йдеться у вироці, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, чоловік, який працює інженером Vodafone та обслуговує базові станції та транспортні мережі пов’язані з мобільним зв’язком, співпрацював з РФ. Він надавав ворожим спецслужбам важливу інформацію про пересування військ та розташування частин НГУ. 

Зокрема, 30 березня 2022 року він відправив своєму куратору інформацію про місцезнаходження військової частини НГУ з підписом “Весь військовий зв’язок тут”. А уже 3 квітня, поїхав до Павлограду, щоб зафіксувати руйнування на залізничній станції Павлогад-1, яку росіяни обстріляли 2 квітня. 

На цьому він не зупинився, та повернувшись до Дніпра зафіксував пересування колони військової техніки. 

Під час суду чоловік свою вину не визнав та заявив, що начебто не співпрацював з РФ. 

Чоловіка визнали винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 114-2 ККУ та приговорили до 10 років позбавлення волі. Засуджений виявив бажання увійти до списку осіб, яких може бути передано до Росії, в порядку обміну.

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