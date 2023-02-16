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  • Іноземець, який розтрощив кав’ярню в центрі Дніпра, може примусово поїхати додому

Іноземець, який розтрощив кав’ярню в центрі Дніпра, може примусово поїхати додому

Сьогодні 10:25
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У Дніпрі оголосили підозру іноземцю, який розгромив кафе на початку січня.

Новости Днепра про Іноземець, який розтрощив кав'ярню в центрі Дніпра, може примусово поїхати додому

Як повідомили в дніпровській поліції, іноземця, який 8 січня розгромив кав’ярню на вулиці Шевченка, можуть депортувати. 

Нагадаємо, того дня дебошир роздягнувся посеред кафе, розтрощив все, що йому попалося під руку, а після цього пішов у відділення пошти, по дорозі до якого його затримали поліціянти. Як пізніше виявилося, чоловік – іноземець, який з 2019 року перебував на території України без законних підстав. 

Після відповідного рішення суду, чоловіка відправили в пункт тимчасового тримання іноземців в Миколаївській області. 

13 лютого поліціянти доставили його до Дніпра, де оголосили затриманому про підозру. Після цього його повернули в пункт тимчасового перебування іноземців. Тепер він чекатиме засідання суду, на якому вирішать подальшу долю чоловіка. Скоріше за все, підозрюваного можуть видворити з території України.

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Новости Днепра про Іноземець, який розтрощив кав'ярню в центрі Дніпра, може примусово поїхати додомуУкраїнська

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