Іноземець, який розтрощив кав’ярню в центрі Дніпра, може примусово поїхати додому

У Дніпрі оголосили підозру іноземцю, який розгромив кафе на початку січня.

Як повідомили в дніпровській поліції, іноземця, який 8 січня розгромив кав’ярню на вулиці Шевченка, можуть депортувати.

Нагадаємо, того дня дебошир роздягнувся посеред кафе, розтрощив все, що йому попалося під руку, а після цього пішов у відділення пошти, по дорозі до якого його затримали поліціянти. Як пізніше виявилося, чоловік – іноземець, який з 2019 року перебував на території України без законних підстав.

Після відповідного рішення суду, чоловіка відправили в пункт тимчасового тримання іноземців в Миколаївській області.

13 лютого поліціянти доставили його до Дніпра, де оголосили затриманому про підозру. Після цього його повернули в пункт тимчасового перебування іноземців. Тепер він чекатиме засідання суду, на якому вирішать подальшу долю чоловіка. Скоріше за все, підозрюваного можуть видворити з території України.

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