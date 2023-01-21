Інновації прискорюють темп розвитку: онлайн-казино Cosmolot запускає платформу військового часу Brave inventors

Ігрова платформа Cosmolot презентує платформу сучасних винаходів та виробів воєнного часу Brave inventors.

Сьогодні наближення перемоги залежить від важкого озброєння партнерів, але й самі українці продовжують впроваджувати інноваційні проєкти для допомоги фронту.

Гральний бізнес є передовою індустрією, де легальні оператори пропонують користувачеві сучасне дозвілля та розваги в різному форматі. Гемблінг компанії вже понад два роки функціонують на українському легальному ринку.

Гемблінг, який змінився, став прогресуючим напрямом з впровадження актуальних гемблінгових технологій, а також штучного інтелекту в ігровий процес. Сьогодні один із провідних українських брендів, онлайн-казино Cosmolot не тільки створює ігрові кейси патріотичного характеру, а й сприяє наближенню нашої спільної перемоги, створюючи нові проекти.

Сьогоднішні події змусили легальний гральний бізнес переформатувати звичний ритм роботи. Безумовно ігри стали не на часі, але незважаючи на це гемблінгові компанії продовжують робити все можливе для підтримки економіки та співгромадян.

Варто зазначити, що до повномасштабного вторгнення росії в Україну гемблінг-індустрія активно співпрацювала з різними благодійними осередками, але в лютому оператори розшили фокус та почали прикладати максимум зусиль для підтримки фронту, країни та економіки. Таким чином, український бренд Cosmolot наприкінці грудня минулого року презентував інтерактивну платформу під назвою Brave Inventors, яка об’єднає різних виробників та винахідників озброєння, БпЛА, а також інвесторів та волонтерів, військових експертів та держустанови.

“Головна мета у всієї країни – це якнайшвидша перемога над ворогом. Саме тому наша команда вирішила розробити цю платформу, яка сприятиме в обороні країни та підтримці локальних розробників військових проєктів”, — розповіли видавництву в онлайн-казино Cosmolot.

Сміливі створюють майбутнє — онлайн-казино Cosmolot

Український ринок IT-технологій користується попитом серед міжнародних інвестиційних компаній. Ключовими чинниками розвитку цього ринку в нашій країні стали епідемія коронавірусу і війна.

Експорт айті в Україні за минулий рік досяг 7 млрд. доларів, що становить 1/10 частину валютних надходжень країни. Основними представниками IT-бізнесу є легальні оператори гемблінгу, такі як онлайн-казино Cosmolot.

Нинішні реалії змушують даний сегмент розробляти різні нововведення, які сприяли б не тільки підтримці самого ринку, а й підтримці армії та економіки. Платформа Brave Inventors націлена стати ядром взаємодії та збору сучасних виробів воєнного часу.

Локальна ініціатива має сприяти створенню необхідного озброєння та військового інвентарю для нашої армії. До інноваційної ініціативи онлайн-казино Cosmolot, вже приєдналися такі конгломерати:

український багаторазовий ударний дрон Punisher, який є найдешевшим за вартістю, маючи при цьому можливість виконувати високоточні місії;

багатофункціональний комплекс дистанційного мінування розвідувальної діяльності SPEXTR;

розвідувальні комплекси та ударні комплекси БпЛА.

“Наша команда прагне до того, щоби локальні розробники змогли реалізувати свої проєкти саме в Україні. Створення даної платформи допоможе дати винахідникам бути почутими, а також надасть простір для втілення нових розробок”, — зазначили в онлайн-казино Cosmolot.

Онлайн-гемблінг став ергономічною та сучасною нішею розваг: онлайн-казино

Гемблінг ринок у сьогоднішній інтерпретації працює за чітко побудованими алгоритмами із зовнішніми IT-продуктами, які спрощують верифікацію та авторизацію особистості, супроводжують безпеку даних клієнта. Інтеграція сучасних технологій також дозволяє зробити поповнення віртуального гаманця в кілька кліків, а штучний інтелект в операційній системі спрощує процес обчислення великих баз даних.

Ігрова платформа онлайн-казино Cosmolot проводить регулярні upgrade гемблінгової лінійки симуляторів, а також сприяє спрощенню інших процесів, що впливають на ігровий процес клієнта. Інтеграція айті продуктів у локальний гральний рітейл дозволила легальним оператором модернізувати пропонований контент, що дало розуміння справжнього значення азартних ігор.

Звичайно, сьогодні ігровий сегмент знаходиться не в такому райдужному становищі, але оператори намагаються впроваджувати свою основну діяльність, що дає можливість підтримувати локальний ринок, економіку та армію. За допомогою розробки нових проєктів спрямованих на обороноздатність та просування IT-бізнесу наша перемога стає на крок ближче!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри.

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