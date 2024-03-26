Ініціював референдум про незалежність України: помер академік Ігор Юхновський

Помер академік та один із ініціаторів проведення референдуму за незалежність України.

26 березня помер 98-річний академік Ігор Юхновський, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності», – написав Садовий.

Мер Львова пообіцяв згодом повідомити про місце та час прощання і похорону.

Ігор Юхновський – перший віцепрем’єр-міністр України у 1992–1993 роках, фізик-теоретик і фронтовик Другої світової війни. Народний депутат України чотирьох скликань, у першу каденцію очолював парламентську опозицію Народної ради.

Юхновський був одним із тих, хто пропонував провести референдум за незалежність України, з чого і почався вихід країни з СРСР. Ігор Рафаїлович займався теоретичною фізикою і працював до останнього дня життя.

Читайте також:

Українська