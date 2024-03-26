Инициировал референдум о независимости Украины: умер академик Игорь Юхновский

Умер академик и один из инициаторов проведения референдума за независимость Украины.

26 марта умер 98-летний академик Игорь Юхновский, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

Отошел к вечности Игорь Рафаилович Юхновский. Светлый, добрый, мудрый человек. Почётный гражданин Львова. Создатель Украины. Лицо Независимости», – написал Садовый.

Мэр Львова пообещал сообщить о месте и времени прощания и похорон.

Игорь Юхновский – первый вице-премьер-министр Украины в 1992–1993 годах, физик-теоретик и фронтовик Второй мировой войны. Народный депутат Украины четырех созывов в первую каденцию возглавлял парламентскую оппозицию Народного совета.

Юхновский был одним из предлагавших провести референдум за независимость Украины, с чего и начался выход страны из СССР. Игорь Рафаилович занимался теоретической физикой и работал до последнего дня жизни.

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