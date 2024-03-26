Инициировал референдум о независимости Украины: умер академик Игорь Юхновский

26 марта умер 98-летний академик Игорь Юхновский, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
Отошел к вечности Игорь Рафаилович Юхновский. Светлый, добрый, мудрый человек. Почётный гражданин Львова. Создатель Украины. Лицо Независимости», – написал Садовый.
Мэр Львова пообещал сообщить о месте и времени прощания и похорон.
Игорь Юхновский – первый вице-премьер-министр Украины в 1992–1993 годах, физик-теоретик и фронтовик Второй мировой войны. Народный депутат Украины четырех созывов в первую каденцию возглавлял парламентскую оппозицию Народного совета.
Юхновский был одним из предлагавших провести референдум за независимость Украины, с чего и начался выход страны из СССР. Игорь Рафаилович занимался теоретической физикой и работал до последнего дня жизни.
Читайте также:
Автор:
Футбол в Екатеринослав «привезли» иностранные специалисты, работающие по приглашению на промышленных заводах города. В свободное от работы время они гоняли мяч.
В Кривом Роге во время последней тревоги слышали взрыв.
Владимир Зеленский уволил с должности секретаря СНБО Алексея Данилова.
Окончательное количество пострадавших по всей Украине и сумму ущерба устанавливают правоохранители.
Чебуреки – одно из тех блюд, которые прочно ассоциируются с летом и морем. Во многих заведениях в Днепре подают чебуреки с различными начинками: от говядины до сыра с зеленью.
Весна постепенно набирает обороты!
В Каменском на Днепропетровщине 21-летний парень украл из-под носа водителя такси.
Семейный раритет перевезли из Константиновки Донецкой области.
В новом сквере в Днепре уже распустилось "цветущее золото".
В Днепре разоблачили группу рэкетиров, которые выбивали из людей долги.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!