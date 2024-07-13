Ігрові куточки та яскарві клубми: чергова по місту проінспектувала дитячі садочки у Дніпрі

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Школа №140 у Дніпрі. Тут 1 липня вибуховою хвилею вибило майже усі вікна та понівечило двері.

«Вибило 167 вікон та 11 дверей. Тоді у закладі були два охоронники: у школі та в укритті. Вони й повідомили про цей жах. Швидко прибули представники департаменту гуманітарної політики, поліція та ДСНС. Перевірили пошкодження та склали акт руйнувань. На допомогу прийшли батьки наших учнів, а також й випускники нашої школи», – розповіла в.о. директора школи №140 Лариса Тимошенко.

Уже наступного дня скло прибрали та забили вікна. «Нині розпочалась процедура з відновлення, й уже до нового навчального року, сподіваємось, у закладі будуть усі пошкоджені вікна замінені», – прокоментувала Олена Яковенко, заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Вона сьогодні, 13 липня, чергує по місту.

Також чергова у рамках інспекційного об’їзду перевірила ігрові куточки у садочках Дніпра та укриття у них. Яскраві альтанки з котиками, клумби у садочку №206. «Усе робили своїми руками вихователі. Також допомагали батьки. Усе, аби малечі було цікаво проводити час на вулиці й гратися», – розповіла директорка ЗДО №206 Дніпровської міськради Лариса Запольська.

«Вдячна колективу за таку роботу. Усі ігрові зони у дворі – безпечні й приємні оку», – додала Олена Яковенко. Подивились і укриття в тому ж закладі. «Тут обладнані теж ігрові зони. Є спортивний куточок. Обладнана медична зона, є аптечка. Шанцевий інструмент, є вентиляція, вбиральні. Побаченим – задоволена», – сказала чергова по місту.

А у садочку №195 вихователі та батьки влаштували традиційний український куточок для гри.

«Тут є й мапа України, ми розповідаємо в ігровій формі малечі про наші традиції. У закладі є три групи – це 40 діток. Щодня ми займаємось в ігровій формі, малеча отримує знання із розвитку мислення тощо. Є заняття з фізичної культури. Особливо діткам подобаються уроки музики. Також у дворі є клумба із квітами. Ми розповідаємо малечі, що це за квіти тощо», – зазначила директорка ЗДО №195 Дніпровської міської ради Валентина Жовтоног. Показали й укриття садочка. «Я вдячна за таке яскраве улаштування укриття. Усе робили вихователі, щоб дітки із користю перебували тут під час повітряних тривог. Тут також є аптечка, запаси питної та технічної води. Улаштовані вбиральні. Все на гарному рівні», – підсумувала Олена Яковенко, заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради.

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