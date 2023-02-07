Ігоря Клименко призначили новим Міністром внутрішніх справ

Ігор Клименко офіційно очолив МВС.

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, кандидатуру Ігоря Клименка підтримав 321 нардеп. Представляв його прем’єр Денис Шмигаль. Він вже вчора зареєстрував в раді подання щодо призначення Клименка міністром внутрішніх справ України.

Ігор Клименко з середини січня виконував обов’язки міністра МВС замість Дениса Монастирського, який загинув в авіакатастрофі в Броварах. До цього Клименко очолював Нацполіцію.

Зазначимо, що вперше за 10 років МВС очолив не політик, а поліціянт. Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала кандидатуру Василя Малюка, як нового очільника СБУ.

Для довідки: Ігорю Клименку 50 років. Він навчався в Харківському військовому університеті та Одеському університеті, магістратуру закінчив в Дніпровському університеті МВС. З вересня 2019 року очолив Нацполіцію і залишався на цьому посту до 20 січня 2023 року.

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