Ігоря Клименко призначили новим Міністром внутрішніх справ

Про це в своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, кандидатуру Ігоря Клименка підтримав 321 нардеп. Представляв його прем’єр Денис Шмигаль. Він вже вчора зареєстрував в раді подання щодо призначення Клименка міністром внутрішніх справ України.
Ігор Клименко з середини січня виконував обов’язки міністра МВС замість Дениса Монастирського, який загинув в авіакатастрофі в Броварах. До цього Клименко очолював Нацполіцію.
Зазначимо, що вперше за 10 років МВС очолив не політик, а поліціянт. Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала кандидатуру Василя Малюка, як нового очільника СБУ.
Для довідки: Ігорю Клименку 50 років. Він навчався в Харківському військовому університеті та Одеському університеті, магістратуру закінчив в Дніпровському університеті МВС. З вересня 2019 року очолив Нацполіцію і залишався на цьому посту до 20 січня 2023 року.
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