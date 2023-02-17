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  • Ідеальне маскування: у Дніпрі чоловік прийшов грабувати секонд-хенд в медичній масці

Ідеальне маскування: у Дніпрі чоловік прийшов грабувати секонд-хенд в медичній масці

Сьогодні 12:34
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У Дніпрі чоловік в медичній масці намагався пограбувати секонд-хенд.

Новости Днепра про Ідеальне маскування: у Дніпрі чоловік прийшов грабувати секонд-хенд в медичній масці

На вулиці Степана Бандери (Шмідта) чоловік спробував пограбувати секонд-хенд. Відомо, що це був магазин “Економ-клас”. 

16 лютого, близько 14:20 до приміщення секонд-хенду зайшов чоловік в медичній масці, який дістав ніж та почав погрожувати касирові, пише “Дніпро Оперативний”. Він вимагав віддати йому гроші з каси. 

Втім, грабіжника спіткала невдача. Його до приїзду поліції, затримали відвідувач разом з одним із співробітників секонд-хенду. Відомо, що чоловікові 25 років та він вже притягався до кримінальної відповідальності. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про чоловіка, який в масці намагався пограбувати магазин. 

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Новости Днепра про Ідеальне маскування: у Дніпрі чоловік прийшов грабувати секонд-хенд в медичній масціУкраїнська Новости Днепра про Ідеальне маскування: у Дніпрі чоловік прийшов грабувати секонд-хенд в медичній масціРусский

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