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  • І собі, і улюбленцю: мешканець Дніпропетровщини вкрав текілу і корм для кота

І собі, і улюбленцю: мешканець Дніпропетровщини вкрав текілу і корм для кота

Сьогодні 09:00
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27 березня, чоловік викрав 0,7 л текіли та три пачки корму для дорослих котів. Потім він вийшов через касу, не сплативши за товар.

Новости Днепра про І собі, і улюбленцю: мешканець Дніпропетровщини вкрав текілу і корм для кота

НА СУДІ ЧОЛОВІК СКАЗАВ, ЩО БАЖАВ ПОХМЕЛИТИСЯ, А КОШТІВ НЕ БУЛО. ТОМУ ПІШОВ У ВКАЗАНИЙ ЧАС В МАГАЗИН ТА ВИКРАВ СПИРТНЕ, ТАКОЖ ТРИ ПАКЕТИКА КОРМУ ДЛЯ КОТА. У ВЧИНЕНОМУ РОЗКАЮЄТЬСЯ ПРОСИТЬ СУВОРО НЕ КАРАТИ ЙОГО.

Суд призначив чоловіку іспитовий строк 2 роки. Чоловік буде знаходитися під домашнім арештом з 19.00 до 08.00 (таки й час обрали, що він мав змогу знайти роботу), також має періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу і сплатити 200 грн судових витрат.

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Новости Днепра про І собі, і улюбленцю: мешканець Дніпропетровщини вкрав текілу і корм для котаУкраїнська Новости Днепра про І собі, і улюбленцю: мешканець Дніпропетровщини вкрав текілу і корм для котаРусский

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