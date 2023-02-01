І собі, і улюбленцю: мешканець Дніпропетровщини вкрав текілу і корм для кота

НА СУДІ ЧОЛОВІК СКАЗАВ, ЩО БАЖАВ ПОХМЕЛИТИСЯ, А КОШТІВ НЕ БУЛО. ТОМУ ПІШОВ У ВКАЗАНИЙ ЧАС В МАГАЗИН ТА ВИКРАВ СПИРТНЕ, ТАКОЖ ТРИ ПАКЕТИКА КОРМУ ДЛЯ КОТА. У ВЧИНЕНОМУ РОЗКАЮЄТЬСЯ ПРОСИТЬ СУВОРО НЕ КАРАТИ ЙОГО.
Суд призначив чоловіку іспитовий строк 2 роки. Чоловік буде знаходитися під домашнім арештом з 19.00 до 08.00 (таки й час обрали, що він мав змогу знайти роботу), також має періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу і сплатити 200 грн судових витрат.
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