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  • І по дві, і по три черги: яким буде графік відключень світла для жителів Дніпра на 29 серпня

І по дві, і по три черги: яким буде графік відключень світла для жителів Дніпра на 29 серпня

Сьогодні 20:00
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У Дніпрі 29 серпня будуть вимикати світло за графіками.

Новости Днепра про І по дві, і по три черги: яким буде графік відключень світла для жителів Дніпра на 29 серпня

У Дніпрі світло вимикатимуть всю добу, але обмеження будуть різними. З 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно, тобто задіють світло-сірі графіки, а от решту часу будуть застосовуватись дві черги відключень

На 29 серпня також заплановані планові відключення. У Дніпрі з 8:00 до 18:00 не буде світла за адресою:

  • вул. Данила Нечая: 4, 6, 8, 19-Н.

Решті споживачів світло вимикатимуть за графіками, які визначать компанії-постачальники. 

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Новости Днепра про І по дві, і по три черги: яким буде графік відключень світла для жителів Дніпра на 29 серпняУкраїнська

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