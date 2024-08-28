І по дві, і по три черги: яким буде графік відключень світла для жителів Дніпра на 29 серпня

У Дніпрі світло вимикатимуть всю добу, але обмеження будуть різними. З 15:00 до 22:00 прогнозується відключення трьох черг одночасно, тобто задіють світло-сірі графіки, а от решту часу будуть застосовуватись дві черги відключень
На 29 серпня також заплановані планові відключення. У Дніпрі з 8:00 до 18:00 не буде світла за адресою:
Решті споживачів світло вимикатимуть за графіками, які визначать компанії-постачальники.
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