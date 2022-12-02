Хижина дядюшки Тома: на Перемозі безхатьки облаштували на набережній житло

На набережній безхатьки облаштували власну хатинку.

На набережній безхатьки облаштували власне житло. У зарослях поблизу річки видно маленьку хатинку та купу речей.

Розташована “хижина дядька Тома” недалеко від маленької церкви, що біля Макдональдсу на Перемозі.

Хоча нічого хорошого в житті на вулиці немає, проте власники житла намагалися зробити своє проживання максимально комфортним облаштували собі спальні місця та зробили імпровізоване освітлення.

Скоріш за все, це літнє житло і з настанням холодів безхатькам доведеться шукати більш теплий варіант.

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