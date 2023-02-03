Хвороба не відступає: за добу у Дніпрі зафіксували 16 випадків COVID-19

За 2 лютого лабораторним центром у Дніпрі було виявлено 16 випадків COVID-19.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради.

На стаціонарному лікуванні перебувають 35 осіб, одужало 23 особи.

За минулі дні у Дніпрі в центрах вакцинації зроблено 191 щеплення від COVID-19.

На 02.02.23 у місті зроблено 1107185 щеплень від COVID-19.

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