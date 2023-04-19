Хвороба не відступає: у Дніпрі за добу виявлено 127 випадків COVID-19

Бережіть себе!

Станом на 19 квітня у місті зроблено 1 124 644 щеплення від COVID-19. Минулої доби у Дніпрі в центрах вакцинації було зроблено 373 щеплення від COVID-19.

За добу у Дніпрі виявлено 127 випадків COVID-19, одужало 178 людей. На стаціонарному лікуванні з COVІD-19 перебуває 125 осіб.

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