Хвалили РФ, поки їх обстрілювали росіяни: на Дніпропетровщині спіймали двох прихильників окупантів

На Дніпропетровщині затримали проросійських агітаторів.

Про це повідомили в СБУ в Дніпропетровській області.

За словами правоохоронців мешканка Покрову на Нікопольщині та житель Новомосковська в соцмережах активно просували проросійську пропаганду. Вони виправдовували дії окупантів та закликали до повалення влади в Україні, заперечували факт агресії проти своєї країни та хвалили російських солдатів.

Мешканка Нікопольщини хвалила росіян, поки ті кожного дня стріляли по її землякам.

Тепер їх підозрюють в колаборціонізмі. Долю обох вирішить суд.

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