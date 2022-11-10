Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Хвалили РФ, поки їх обстрілювали росіяни: на Дніпропетровщині спіймали двох прихильників окупантів

Хвалили РФ, поки їх обстрілювали росіяни: на Дніпропетровщині спіймали двох прихильників окупантів

Сьогодні 12:33
просмотров

На Дніпропетровщині затримали проросійських агітаторів.

 

Новости Днепра про Хвалили РФ, поки їх обстрілювали росіяни: на Дніпропетровщині спіймали двох прихильників окупантів

Про це повідомили в СБУ в Дніпропетровській області.

За словами правоохоронців мешканка Покрову на Нікопольщині та житель Новомосковська в соцмережах активно просували проросійську пропаганду. Вони виправдовували дії окупантів та закликали до повалення влади в Україні, заперечували факт агресії проти своєї країни та хвалили російських солдатів.

Мешканка Нікопольщини хвалила росіян, поки ті кожного дня стріляли по її землякам.

Тепер їх підозрюють в колаборціонізмі. Долю обох вирішить суд.

Новости Днепра про Хвалили РФ, поки їх обстрілювали росіяни: на Дніпропетровщині спіймали двох прихильників окупантів

Новости Днепра про Хвалили РФ, поки їх обстрілювали росіяни: на Дніпропетровщині спіймали двох прихильників окупантів

Новости Днепра про Хвалили РФ, поки їх обстрілювали росіяни: на Дніпропетровщині спіймали двох прихильників окупантів

Читайте також:

Новости Днепра про Хвалили РФ, поки їх обстрілювали росіяни: на Дніпропетровщині спіймали двох прихильників окупантівУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Росіяни вдарили ракетами по об’єкту критичної інфраструктури на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:43
    Росіяни вдарили ракетами по об’єкту критичної інфраструктури на Дніпропетровщині

    Учора 9 листопада мешканці Дніпропетровщини чули вибухи.

    Має ім’я та бере рибу з рук: у сквері Дніпра оселився величезний птах-одинак (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 20:08
    Має ім’я та бере рибу з рук: у сквері Дніпра оселився величезний птах-одинак (ФОТО)

    У Дніпрі у сквері "Прибережному" оселився сріблястий мартин Джонні.

    На Дніпропетровщині в авто під час руху загорівся газовий балон
    Новини Дніпра
    Вчора 18:07
    На Дніпропетровщині в авто під час руху загорівся газовий балон

    Сьогодні, 9 листопада, о 09:21 на лінію «101» повідомили, що…

    Снаряд прилетів прямо у житловий будинок: росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинув чоловік
    Новини Дніпра
    Вчора 17:26
    Снаряд прилетів прямо у житловий будинок: росіяни обстріляли Дніпропетровщину, загинув чоловік

    Сьогодні пообіді російські війська знову обстріляли Дніпропетровщину.

    Наверх