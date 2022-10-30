Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Художник із Дніпра передбачив бавовну в Севастопольському порту

Сьогодні 16:06
просмотров

Картини художника із Дніпра вже втретє стають пророчими. Цього разу він передбачив бавовну в Севастополі.
Новости Днепра про Художник із Дніпра передбачив бавовну в Севастопольському порту

Палаюча бухта Севастополя

Сергій Бурбело – художник із Дніпра. Відомий він своїми пророчими картинами про бавовну на Кримському мосту та згорівший крейсер “Москва”. Все почалося навесні, коли за тижні до того, як флагман російського Чорноморського флоту став підводним кораблем, Сергій намалював картину, де горіли російські кораблі.

Новости Днепра про Художник із Дніпра передбачив бавовну в Севастопольському порту

Художник Сергій Бурбело та його пророчі картини

Тоді Сергій вирішив не зупинятися та намалював палаючий Кримський міст. І ось в жовтні бавовна сталася і там.

Новости Днепра про Художник із Дніпра передбачив бавовну в Севастопольському порту

Бавовна на Кримському мосту

Не повірите, але вже третя картина дніпровського художника стала пророчою. Декілька тижнів тому Сергій намалював палаючу “Севастопольську бухту” і суботнім ранком 29 жовтня бавовна завітала в Севастополь. 

Тепер чекаємо від художника палаючий Крємль?

Вибухи в Севастополі

А ось щодо причин вибухів в Севастополі, то тут поки що офіційної версії немає. 

Так зване мінубивства РФ заявило, що ЗСУ атакували безпілотниками бухту в Севастополі. Генштаб цю інформацію не підтвердив, а речниця Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк зазначила, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО. 

Наразі офіційного підтвердження немає, але є точно розуміння, що при побоюванні “бойових комах” і використанні проти них агресивної системи ППО (коли по комарах б’ють С-300) може бути абсолютно зворотня реакція, – зазначила вона. 

Британське мінооборони вважає, що це провокація росіян. Тим паче, російська сторона пізніше заявила, що виходить з зернової угоди, через “терористичний акт з боку України”.

Читайте також:

Новости Днепра про Художник із Дніпра передбачив бавовну в Севастопольському портуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Залишилося дві донечки: на Донеччині загинув захисник з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:27
    Залишилося дві донечки: на Донеччині загинув захисник з Дніпропетровщини

    На Донеччині загинув ще один наш земляк.

    Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:41
    Баба Яга, яка водить хоровод та летючі привиди над головою: як виглядають парки Дніпра перед Хеллоувіном (ФОТО)

    У Дніпрі прикрасили парки до Хеллоувіну.

    Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний трамвай поїде в ДЕПО раніше
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:46
    Не чекайте дарма: у Дніпрі популярний трамвай поїде в ДЕПО раніше

    У Дніпрі 15 трамвай закінчуватиме роботу раніше.

    У Дніпрі пожежники серед купи згорілого сміття знайшли тіло чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:01
    У Дніпрі пожежники серед купи згорілого сміття знайшли тіло чоловіка

    У Дніпрі в закинутій будівлі загорілося сміття. На попелищі знайшли…

    Наверх