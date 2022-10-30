Художник із Дніпра передбачив бавовну в Севастопольському порту

Картини художника із Дніпра вже втретє стають пророчими. Цього разу він передбачив бавовну в Севастополі.

Сергій Бурбело – художник із Дніпра. Відомий він своїми пророчими картинами про бавовну на Кримському мосту та згорівший крейсер “Москва”. Все почалося навесні, коли за тижні до того, як флагман російського Чорноморського флоту став підводним кораблем, Сергій намалював картину, де горіли російські кораблі.

Тоді Сергій вирішив не зупинятися та намалював палаючий Кримський міст. І ось в жовтні бавовна сталася і там.

Не повірите, але вже третя картина дніпровського художника стала пророчою. Декілька тижнів тому Сергій намалював палаючу “Севастопольську бухту” і суботнім ранком 29 жовтня бавовна завітала в Севастополь.

Тепер чекаємо від художника палаючий Крємль?

Вибухи в Севастополі

А ось щодо причин вибухів в Севастополі, то тут поки що офіційної версії немає.

Так зване мінубивства РФ заявило, що ЗСУ атакували безпілотниками бухту в Севастополі. Генштаб цю інформацію не підтвердив, а речниця Оперативного командування Південь Наталя Гуменюк зазначила, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски ракет ППО.

Наразі офіційного підтвердження немає, але є точно розуміння, що при побоюванні “бойових комах” і використанні проти них агресивної системи ППО (коли по комарах б’ють С-300) може бути абсолютно зворотня реакція, – зазначила вона.

Британське мінооборони вважає, що це провокація росіян. Тим паче, російська сторона пізніше заявила, що виходить з зернової угоди, через “терористичний акт з боку України”.

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