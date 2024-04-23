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  • Художній музей в Дніпрі місяць прикрашатиме унікальна лазерна інсталяція: деталі

Художній музей в Дніпрі місяць прикрашатиме унікальна лазерна інсталяція: деталі

Сьогодні 22:07
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Дніпряни зможуть побачити унікальну інсталяцію.

Новости Днепра про Художній музей в Дніпрі місяць прикрашатиме унікальна лазерна інсталяція: деталі

Команда Expolight із Дніпра до 110-річчя Дніпровського художнього музею підготувала унікальну світлову інсталяцію. Про це повідомила Влада Миколюк. 

Музей один із найстаріших в Україні та має у своїй колекції понад 10 тисяч унікальних творів живопису, графіки скульптури й декоративно-прикладних предметів локальних й іноземних митців XVl — XXl століття.

На честь 110-річчя музею, студія світлового дизайну Kabluka Light & Digital Sculptures розробила для фасаду унікальну інсталяцію “Душа”. Це кастомні скляні фільтри зі спеціальним каустичним лазером з рухомими механізмами.

Побачити інсталяцію на власні очі можна з 30 квітня і до 26 травня. Показуватимуть її у вечірній час. Презентація пройде 29 квітня, але цього дня вхід обмежений. 

Після 26 травня інсталяція “Душа” поїде у Швейцарію, де представлятиме Україну на одному із найпрестижніших заходів з дизайну Zurich Desigh Week.

Expolight та Kabluka Light & Digital Sculptures раніше вже створювали інсталяції для Дніпра. Тоді залишки старих заводських труб на лівому березі перетворили на світловий лотос. 

Новости Днепра про Художній музей в Дніпрі місяць прикрашатиме унікальна лазерна інсталяція: деталі

Новости Днепра про Художній музей в Дніпрі місяць прикрашатиме унікальна лазерна інсталяція: деталі

Новости Днепра про Художній музей в Дніпрі місяць прикрашатиме унікальна лазерна інсталяція: деталі

Новости Днепра про Художній музей в Дніпрі місяць прикрашатиме унікальна лазерна інсталяція: деталі

Новости Днепра про Художній музей в Дніпрі місяць прикрашатиме унікальна лазерна інсталяція: деталі

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Новости Днепра про Художній музей в Дніпрі місяць прикрашатиме унікальна лазерна інсталяція: деталіУкраїнська Новости Днепра про Художній музей в Дніпрі місяць прикрашатиме унікальна лазерна інсталяція: деталіРусский

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