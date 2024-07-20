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Хто замінить СК Дніпро-1 в УПЛ: клуби розглядають декілька варіантів

Сьогодні 12:26
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Клуби УПЛ мають декілька варіантів змін у складі учасників.

Новости Днепра про Хто замінить СК Дніпро-1 в УПЛ: клуби розглядають декілька варіантів

Остаточне рішення виконком УАФ прийме 22 липня, але вже зараз є декілька варіантів.

Дніпрян після зняття зі змагань можуть замінити на ФК “Минай” або провести перехідний турнір.

У турнірі можуть взяти участь Минай, Металіст 1925, Лівий берег та Епіцентр.

Раніше виконавчий директор СК Дніпро-1 В’ячеслав Фрідман підтвердив чутки про закриття проєкту, але висловив сподівання на те, що дніпрянам дозволять залишити професійний статус.

У минулому чемпіонаті підопічні Максимова зайняли 4 місце та пробились до єврокубків.

Замінити команду у Лізі Конференцій вже не встигнуть, тому Україна втратила одного учасника ще до початку змагань.

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Новости Днепра про Хто замінить СК Дніпро-1 в УПЛ: клуби розглядають декілька варіантівУкраїнська Новости Днепра про Хто замінить СК Дніпро-1 в УПЛ: клуби розглядають декілька варіантівРусский

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