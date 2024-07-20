Хто замінить СК Дніпро-1 в УПЛ: клуби розглядають декілька варіантів

Остаточне рішення виконком УАФ прийме 22 липня, але вже зараз є декілька варіантів.
Дніпрян після зняття зі змагань можуть замінити на ФК “Минай” або провести перехідний турнір.
У турнірі можуть взяти участь Минай, Металіст 1925, Лівий берег та Епіцентр.
Раніше виконавчий директор СК Дніпро-1 В’ячеслав Фрідман підтвердив чутки про закриття проєкту, але висловив сподівання на те, що дніпрянам дозволять залишити професійний статус.
У минулому чемпіонаті підопічні Максимова зайняли 4 місце та пробились до єврокубків.
Замінити команду у Лізі Конференцій вже не встигнуть, тому Україна втратила одного учасника ще до початку змагань.
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