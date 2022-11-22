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Хто загубив: у Дніпрі на ж/м Парус помітили лисицю

Сьогодні 19:07
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Це не перша лисиця, яка гуляє вулицями міста.

Новости Днепра про Хто загубив: у Дніпрі на ж/м Парус помітили лисицю

У Дніпрі на житловому масиві Парус місцеві мешканці помітили лисицю.

Відео вони опублікували у соціальній мережі.

Тваринка сидить у дворі одного із будинків. Це чиясь лисиця або вона звідкись прибігла – поки що невідомо.

Нагадаємо, це не перший раз у Дніпрі вулицями гуляють лисиці. Буквально нещодавно ми писали, що на проспекті Богдана Хмельницького чорно-бура лисиця гуляла серед машин.

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Новости Днепра про Хто загубив: у Дніпрі на ж/м Парус помітили лисицюУкраїнська Новости Днепра про Хто загубив: у Дніпрі на ж/м Парус помітили лисицюРусский

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