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Хто загубив: у Дніпрі на одному із житлових масивів гуляє кінь (ВІДЕО)

Сьогодні 12:00
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У Дніпрі на житловому масиві Північний біля сміттєвих баків помітили коня.

Новости Днепра про Хто загубив: у Дніпрі на одному із житлових масивів гуляє кінь (ВІДЕО)

Відео опублікували місцеві мешканці у соціальних мережах.

На кадрах видно, що тварина намагається знайти у баках щось поїсти.

Звідки там взявся кінь – поки невідомо, але для Дніпра поява на вулицях різних тварин – не рідкість.

Так, нещодавно ми писали, що у Дніпрі біля вокзалу бігає курка (ВІДЕО). Також читайте: Песики вже не в моді: у Дніпрі вигулювали поні та орла (ВІДЕО).

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Новости Днепра про Хто загубив: у Дніпрі на одному із житлових масивів гуляє кінь (ВІДЕО)Українська

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