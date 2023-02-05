Хто загубив: у Дніпрі на одному із житлових масивів гуляє кінь (ВІДЕО)

Відео опублікували місцеві мешканці у соціальних мережах.
На кадрах видно, що тварина намагається знайти у баках щось поїсти.
Звідки там взявся кінь – поки невідомо, але для Дніпра поява на вулицях різних тварин – не рідкість.
Так, нещодавно ми писали, що у Дніпрі біля вокзалу бігає курка (ВІДЕО). Також читайте: Песики вже не в моді: у Дніпрі вигулювали поні та орла (ВІДЕО).
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Александра Лучка
Автор:
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