Хто з мешканців Дніпра може претендувати на грошову допомогу до Дня незалежності та як її отримати

Жителям Дніпра у 2024 році до Дня незалежності виплатять грошову допомогу від 450 до 3,1 тис. грн. Щоправда, чекати на неї варто не всім, а лише деяким категоріям осіб. Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

Журналісти dnepr.info дізналися, яким категоріям слід очікувати на фінансову допомогу до свята і що потрібно, щоб її отримати.

Що потрібно, щоб отримати допомогу у 2024 році

Заяву на разову грошову допомогу необхідно подати до 1 серпня. Зробити це необхідно у ПФУ. Якщо з якихось причин людина не встигне подати заяву до зазначеного терміну, вона може зробити це до 1 жовтня 2024 року.

Механізм виплати

Пенсіонерам гроші виплатять разом із пенсією, у серпні 2024 року. Їм не потрібно додатково звертатися до ПФУ.

Кошти, призначені для ветеранів війни, які проходять службу або працюють і поки що не є пенсіонерами, будуть направлені на рахунки військових частин та організацій, де вони проходять службу або працюють. Але для цього їм потрібно подати заяву.

Для тих, хто має право на виплату і при цьому не є пенсіонером чи ветераном війни, виплата буде направлена ​​на поточний рахунок у банку. Для її отримання їм необхідно написати заяву до ПФУ.

Кому очікувати виплат

Кошти можуть отримати особи, які отримали інвалідність внаслідок війни та колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, що були при цьому визнаних особам з інвалідністю від загального захворювання.

На допомогу можуть претендувати учасники бойових дій, які постраждали внаслідок Революції Гідності, ті, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей загиблих чи померлих ветеранів війни, рідні загиблих та померлих захисників та захисниць України, дружинам, чоловікам померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни , які не уклали шлюб вдруге.

Виплатити допомогу обіцяють і дружинам та чоловікам учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які за життя здобули інвалідність, учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, тим, хто був насильно вивезений на примусові роботи, дітям партизан, підпільників.

Сума виплат

Рідні померлих або загиблих учасників війни та тих, хто утримувався в гетто, можуть отримати від 450 до 650 грн, ті, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною – 3,1 тис грн, учасники бойових дій та постраждалі під час Революції Гідності – 1 тис грн. Особи, які отримали інвалідність внаслідок війни І групи – 3,1 тис грн, ІІ – 2,9 тис грн, ІІІ групи 2,7 тис грн.

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