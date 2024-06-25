Де видають довідки школярам про проходження медогляду: до яких лікарів йти

Літо для дітей – настав час не лише відпочинку в літніх таборах, але й для багатьох – це збори до школи. Разом з документами дитини при вступі до школи батьки мають надати довідку від лікаря.

Журналісти dnepr.info довідалися, до якого лікаря необхідно вести школяра.

Минулого року в Україні було затверджено порядок проходження медогляду для зарахування дітей до навчальних закладів чи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Хто проводить огляд школяра

Медогляд школяра проводить сімейний лікар чи педіатр за місцем проживання дитини або той, з ким у нього укладено декларацію. Перед проходженням медогляду батьки дитини мають дати згоду лікарю на його проведення.

Що оглядає лікар під час обстеження

Базові обстеження дитина може пройти у сімейного лікаря чи педіатра. Обстеження лікарем первинної медичної допомоги включає не лише збір анамнезу та повне фізичне обстеження, а й перевірку наявності ознак наявності гострої хвороби чи хронічних станів. Лікар також має заміряти зміну росту та маси тіла, дослідити гостроту зору, слуху, рівність постави. Також він може виписати направлення до вузьких спеціалістів.

Коли проводять лабораторні чи клінічні обстеження

Медичний огляд для зарахування дитини до дитячого літнього табору на відпочинок передбачає обстеження, які проводяться лише сімейним лікарем. Клінічні чи лабораторні дослідження проводяться за показаннями стану здоров’я дитини чи вимогами навчального закладу.

Коли дитина йде до 1 класу

Якщо дитина йде до 1 класу, то їй потрібно пройти огляд в хірурга, офтальмолога, ортопеда та інших спеціалістів за показаннями здоров’я. В інших випадках буде достатньо відвідати сімейного лікаря для проходження медогляду.

Після проведення обстеження

Після проведеного обстеження сімейний лікар чи педіатр формує висновок про стан здоров’я дитини та за необхідності дає рекомендації для занять фізичною активністю, рівнем її навантаження, проведення можливих додаткових обстежень, призначає профілактичні щеплення та режим харчування.

Як довго дійсна довідка від лікаря

Результати проведеного медичного огляду для зарахування дитини до навчального закладу діє протягом року з дати його проходження. Тобто медогляд можна пройти і влітку. У вересні довідка все ще буде дійсною.

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