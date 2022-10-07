Хто такий Василь Корнієнко на честь якого перейменували вулицю у Дніпрі

У рамках перейменування вулиць у Дніпрі Гагринська тепер стала вулицею Василя Корнієнка. Мало хто знає, що це за людина і чому її ім'я важливе для нашого міста.

Василь Корнієнко народився 155 років тому у селищі Мануйлівка, яке згодом увійшло до складу Дніпра. Закінчив Катеринославське реальне училище, став поетом, художником та ілюстратором.

1885 року відбулася його перша виставка малюнків, молодого художника помітив тодішній віце-губернатор і запропонував земству матеріально підтримати навчання для Василя Корнієнка в академії мистецтв.

Корнієнко став першим ілюстратором поеми Котляревського «Енеїда». Ювілейне видання у віршах було видано у 1903 році, воно ж містило різні малюнки художника з Дніпра. У планах Василь Корнієнко також мав серію робіт для ілюстрації видання «Кобзаря» Тараса Шевченка, але реалізувати ідею він не встиг.

Також художник створював картини та малюнки на теми українських народних дум, серед яких: «Козак Голота та татарин», «Повернувся», «Перед поєдинком». Його малюнками проілюстровано роботу Адріана Кащенка «Басурманська неволя», «Оповідання про Славне Військ Запорізьке».

Для «Енеїди» Котляревського Корнієнко хотів зробити 20 малюнків, але встиг лише 10. Працювати заважав лейкоз, і після двох важких операцій він помер.

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