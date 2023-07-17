Хто такий Паторжинський на честь якого назвала вулиця у Дніпрі: церковний регент, що грав козака Чуба

Прогулюючись вулицями Дніпра чи звертаючись з проханням до водія маршрутки зупинити біля певного перехрестя мало хто знає на честь кого названо вулиці у місті. Багато з них мають імена видатних земляків, які прославляли Дніпро або зробили багато для його розвитку.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, хто такий Іван Паторжинський на честь якого названо вулицю в Дніпрі.

Вулиця Паторжинського – одна із найстаріших у Дніпрі. З моменту заснування міста вона мала назву Нагірна, але в 1960-х роках була перейменована. На вулиці збереглося кілька старовинних будівель часів Катеринослава початку 1900-х років.

Іван Паторжинський народився наприкінці 1890-х років у Запорізькій області, але навчався у Катеринославі та у 1922 році закінчив міську консерваторію. Перед цим він закінчив також Катеринославську духовну семінарію і, за деякими даними, у 1920-х роках був регентом в Успенському соборі.

Ще під час навчання у семінарії він любив співати, хоч законами навчального закладу заборонялося виконувати світські пісні і тим більше виступати на концертах, семінарист Іван Паторжинський взяв псевдонім «Макар» і це правило частенько порушував. У 15 років він почав співати басом. На той час у місті часто давали благодійні концерти, у яких хор семінаристів брав участь. За чистий голос слухачі прозвали Паторжинського «диво басом».

Його музична кар’єра розпочалася на таких благодійних концертах. На одному з них його почула відома на той час оперна співачка Зінаїда Малютіна. Місцева уродженка вона також працювала викладачем у консерваторії. Вона запросила його на заняття і почала з ним займатися вокалом безкоштовно, що було дуже до речі, оскільки походив Паторжинський з бідної родини, його батько помер, коли хлопчикові було 12 років і оплатити навчання не було чим.

1923 року Іван Паторжинський став солістом оперного театру в Одесі, потім у Харкові і нарешті в Києві. 1944 року став народним артистом. Після закінчення Другої світової війни викладав у Київській консерваторії.

В опері виконував партії козака Чуба у постановці «Ніч перед Різдвом», Тараса Бульби в однойменній опері, князя Ігоря, Карася в опері «Запорожець за Дунаєм», брав участь у постановці «Наталка Полтавка». Окрім цього, Іван Паторжинський виступав і як камерний співак. У його репертуарі були арії з опер, романси та народні українські пісні.

Помер Іван Паторжинський у 1960 році. Похований на Байковому цвинтарі.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: